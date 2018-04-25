Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraati ile sonuçlanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç tutuklandı.

İpsala Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kılınç, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı.

Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen Kılınç, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunda da susma hakkını kullanan Zafer Kılınç, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Kılınç, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANMIŞLARDI

Hudut birlikleri, İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakalamış, incelemede şüpheliler arasında, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlenmişti. Kılınç'ın yanındaki grubun, eşi Z. Kılınç ile 2 çocuğu olduğu tespit edilmişti.

Z. Kılınç'ın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenilmiş, Zafer Kılınç, eşi Z. Kılınç ile kızı Ş. Kılınç gözaltına alınmıştı. 14 yaşındaki diğer çocuk ise ailenin yakınlarına teslim edilmişti.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi de firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti.

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