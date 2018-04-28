Kore Yarımdası’nı bölen 38’inci paralelde dün tarihi bir anlaşma imzalandı. 1950-1953 Kore Savaşı’nda ikiye bölünen yarımadanın iki tarafı, düşmanlığı geride bırakacak bir anlaşmaya imza attı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, sınırdaki küçük Panmunjom Köyü’nde bir araya gelip tahminlerin ötesinde olumlu yönde bir bildiri ile dünya kamuoyu önüne çıktı.

Bildiride iki lider, “yarımadanın nükleer silahlardan tamamen arındırılması” konusunda anlaştıklarını duyurdu. İki ülke, aralarında kâğıt üzerinde devam eden savaş halinin sona erdiğini bu yıl içinde ilan edeceklerini ve ateşkes anlaşmasını bir barış anlaşmasına dönüştüreceklerini de bildirdi.

Moon Jae-in, “Kore Yarımadası’nda bundan böyle savaş olmayacak. Yeni bir barış dönemi başladı” açıklamasını yaptı.

Kim Jong-un ise “Kore tek bir ulustur. Yeniden tek millet olacağız. İki halkın barış içinde yaşayacağı bir geleceğe yol vermeliyiz” dedi.

Kuzey Kore’nin geçen yıl gerçekleştirdiği 6 nükleer deneme ve kıtalararası balistik füze denemelerinin ardından Japonya, Güney Kore ve ABD, Kore Yarımadası’ndaki askeri yığınağını artırmış, karşılıklı hakaretlerle tırmanan gerilimde bir nükleer savaş riski belirmişti. İki ülke arasındaki gerilim, Güney Kore’nin Pyeongyang’da düzenlenen Kış Olimpiyatları’na Kuzey Kore’yi davet etmesi ile değişti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, olimpiyatlara kız kardeşi Kim Yo-Jong’u gönderdi. Olimpiyatlarda iki ülkenin takımları tek bayrak ve tek forma ile mücadele etti. Olimpiyatların ardından, Kuzey Kore nükleer denemeleri durdurduğunu açıkladı.





Kim sınırı geçti, tarihi andan ilk kareler!





















































Kim sınırı geçti, tarihi andan ilk kareler!

BARIŞIN YOL HARİTASI

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin üzerinde anlaşmaya vardığı güven artırıcı tedbirler şöyle:

* Kuzey ve Güney arasında düşmanlığı körükmeyebilecek her türlü eyleme son verilecek.

* Sınırdaki askerden arındırılmış bölgede propoganda yayınlarına son verilerek, bölge ‘barış bölgesine’ dönüştürülecek.

* Sınırın ayırdığı ailelerin birleştirilmesi için çabalar artırılacak.

* İki ülke arasında yeni demiryolu ve karayolu bağlantıları kurulacak, var olanlar birleştirilecek veya modernize edilecek.

* Bu yılki Asya Oyunları dahil uluslararası spor organizasyonlarına ortak katılım sürdürülecek.

* Kuzey ve Güney Kore, mayıs ayında yüksek düzeyli askeri görüşmeler yapacak.

* Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, sonbaharda Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ı ziyaret edecek.

TRUMP: SAVAŞ BİTTİ!

ABD ve Çin yönetimleri, yaptıkları açıklamalarda Kore Yarımadası’nda barış rüzgârları estiren görüşmeden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi. ABD Başkanı Donald trump da dün sabah saatlerinde attığı Tweet’le Kore zirvesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Kore Savaşı sona erdi” mesajını paylaştı. Rusya ise iki ülke arasında barış müzakerelerinin hızlanması için rol oynamaya hazır olduğunu duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da adada güven artırıcı adımların devamının gelmesi gerektiğini belirtti.

KORUMALARINI KOŞTURDU

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, görüşmeye Mercedes marka siyah bir limuzin ile gitti. Bir düzine kadar lacivert takım elbiseli, mavi kravatlı koruma, Kim’in makam aracının yanında koştu ve ona etten duvar ördü.

TRUMP VE MACRON GİBİ

Kuzey ve Güney Kore liderleri, dünkü görüşmeye mesafeli başlayıp sıcak bir havada tamamladıl. Moon ve Kim, günün ilerleyen saatlerinde bol bol el sıkıştı, birbirinin elini havaya kaldırdı veya sarıldı.

EL ELE SINIRI GEÇTİLER

Kim, Moon’un talebi üzerine onun elinden tutup Güney’e sembolik bir adım attı. Böylece Kim, Kore Savaşı’ndan beri Güney Kore’ye ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.

BAŞ BAŞA 20 DAKİKA

KORE Yarımadası’nın liderleri, dünkü zirvede yaklaşık 20 dakika baş başa görüştü. Moon ve Kim, yanlarına koruma veya eşlikçi almadan bir süre yürüdü daha sonra sınırdaki küçük bir köprüden geçip bir banka oturarak güneşin tadını çıkarıp görüş alışverişinde bulundu.

AĞAÇ DİKTİLER

İki lider, görüşmenin anısına birlikte bir çam ağacı dikti. Ağacın yanına ,üzerinde “Burada barış ve refahın tohumları ekilmiştir” yazan bir mermer kaide konuldu.

SAĞ KOLU KIZ KARDEŞİ

İki ülke arasındaki yakınlaşmanın mimarlarından olan Kim Yo-jong, zirve boyunca ağabeyi Kim Jong-un’un sağ kolu olduğunu ispatladı. Kim Yo-jong, heyetler arasısı müzakerelere katıldı ve özel kalemi gibi, Kim’in anlaşmayı imzalamasına yardım etti.

FIRST LADY’LER ÇABUK KAYNAŞTI

Kore zirvesinde liderlerin eşleri de hazır bulundu. First lady’lerin ortak bir yönü bulunuyordu. Kuzey Kore Lideri Kim’in eşi Ri Sol-sul, henüz 20’lerinde bir eski şarkıcı. Güney Kore Lideri Moon’un eşi Kim Jungsook ise 63 yaşında ve eski bir vokalist. İki lider eşinin çabuk kaynaştığı ve akşam zirve şerefine düzenlenen müzikli gösteri öncesi uzun uzun sohbet ettiği, gözlerden kaçmadı.

734 ŞEHİT VERMİŞTİK

Kore Yarımadası’nın bölünmesine yol açan 1950-1953 savaşına, Türkiye de 1 tugay asker göndermişti. Türkiye savaşta ABD’nin öncülük ettiği Birleşmiş Milletler güçleri arasında yer almış ve 734 şehit vermişti. Savaşın ardından Türkiye NATO saflarına katılmıştı.

BEYAZ SARAY’DAN FOTOĞRAFLI JEST

Kore zirvesinin ardından gözler, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un mayıs sonu veya haziran başında yapılması beklenen zirvesine çevrildi. Beyaz Saray ise ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kim Jongun’un görüşmesinin fotoğraflarını yayınlayarak olumlu havaya katkıda bulundu. ABD Başkanı Trump, ikilinin geçtiğimiz haftalarda Pyongyang’da görüştüğünü doğrulamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, CIA Başkanlığı’nı yürüttüğü sırada nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan Paskalya tatilinde Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a gittiği açıklanmıştı. Trump, Pompeo-Kim görüşmesini doğrulamış ancak görüşmeyle ilgili herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.

KUZEY'DEN MAKARNA GÜNEY'DEN BALIK SINIRDAN SEBZE!

Liderler zirvesinde verilen yemek de simgelerle doluydu. Liderlere yemekte, Kuzey Kore usulü soğuk yenen bir noodle (Uzakdoğu usulü makarna) olan ‘Pyongyang Naengmyun’ sunuldu. Kim’in çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği İsviçre’den ‘papates rosti’ de unutulmadı. Buna karşılık ana yemekte Güney Kore Lideri Moon’un doğduğu kasabanın balıkçılarının yakaladığı deniz mahsulleri sunuldu. Mönünün en anlamlı yemeği ise iki ülke sınırında yetiştirilen sebzelerden yapılan ‘Bibimbab’ tabağıydı.

DÜNYAYI SALLAYAN DİĞER TOKALAŞMALAR

1 Yaser Arafat-İshak Rabin (Filistin-İsrail, 1993)



2 Barack Obama-Raul Castro (ABD-Küba, 2013)



3 Kraliçe 2. Elizabeth-Martin McGuinnes

(İngiltere-Kuzey İrlanda, 2012)



4 Şi Cinping-Ma Ying-jeou (Çin-Tayvan, 2015)

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