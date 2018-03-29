Dünya çapında yapılan 50'den fazla çalışma, ilginç bir sonucu gözler önüne serdi. Yapılan araştırmalara göre; büyükanne ve büyükbaba, çocuğun sağlığı için zararlı bulundu.

Küçük yaşlardayken aile büyüklerini ziyarete giden çocuklara genelde sebze ve meyve gibi sağlıklı besinler verilmez; genelde abur cubur ikram edilirdi. Siz de hatırlayın! Ziyarete gittiğiniz evde muhakkak kek, kurabiye, çikolata, cips gibi çocuğun seveceği cinsten abur cuburlar bulunurdu. O evde bir de sigara içiliyorsa, haliyle zarar ikiye katlanıyor.

Araştırmacılar, yapılan tüm bu araştırmaların ardından büyükanne ve büyükbabanın, çocuğun sağlığı üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye neden olduğu konusunda hemfikir...

ABD'DE ÇOCUKLARIN YÜZDE 25'İ BÜYÜKANNE BÜYÜKBABA TARAFINDAN YETİŞTİRİLİYOR

Dünya çapında yapılan 50'den fazla çalışma, büyükanne ve büyükbabaların çocukta hem kilo hem de kanser riskini artırma gibi olumsuz bir etkisi olduğunu ortaya çıkardı.

Ebeveynlerinin aksine büyükannesi tarafından yetiştirilen çocuklar oldukça fazla. Bu, ABD'de okul öncesi çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 25'ine denk geliyor. Yapılan çalışmaların çoğunda, çocuklarının obez olma olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.

Bunun nedenlerinden biri, büyükanne ve büyükbabaların torunlarına karşı hoşgörülü olmaları ve istediğini verme şeklindeki eğilimlerinden kaynaklanıyor. Çocuklar, genel olarak yüksek oranda yağ ve şeker içerikli gıdalarla besleniyor.

Araştırmanın yazarı Dr. Stephanie Chambers, “Şu anda büyükanne ve büyükbabalar, ebeveynleri hedef alan halk sağlığı mesajlarının odak noktası değiller ancak çocuğun hayatını olumsuz etkiledikleri için değişmesi gereken bir durum” açıklamasında bulundu.

Chambers ayrıca çocuğun yanında içilen sigaranın ilerde kanseri tetikleyebileceğini de sözlerine ekledi.

Cancer Research UK grubundan Linda Bauld, “Bu çalışma geniş aile resminin önemini pekiştiriyor. Hem sigara içilmesi hem de obezite, İngiltere'de en büyük önlenebilir kanser nedeni olmakla birlikte, tüm ailenin birlikte çalışması oldukça önemlidir" açıklamasında bulundu.

Linda Bauld, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar asla sigara dumanına maruz bırakılmamalıdır. Sağlıklı alışkanlıklar yaşamın erken dönemlerinde başlarsa, etişkin olarak onları devam ettirmek çok daha kolaydır."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER