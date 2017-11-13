Hintli fil Sandra'nın yaptığı tablolar, Macaristan’ın gezici sirkinde açık artırmaya çıkarıldı.

42 yaşındaki yaşlı fil Sandra’nın soyut tuvallerinin her biri Macaristan para birimiyle yaklaşık 40.000 forints yani 150 dolara alıcı buldu.

Sandra’nın kendisini tasvir ettiği tablo, Macaristanlı ressam tarafından tamamlandı ve 260 bin forinte satıldı, kazanılan parayla ise Malezya’daki fil sığınağına yardımda bulunulacağı belirtildi.

Sirk direktörü ve aynı zamanda Sandra’nın sahibi ve eğitimcisi Florian Richter, Sandra’nın gövdesiyle boyadığı tabloyu, zevkle ve sabırla yaptığını belirtti. Ayrıca tıraş fırçası içeren bir sirk şovunda da oldukça iyi performans sergileyen Hintli fil Sandra'nın, aynı becerilerini tuvale yansıtıp, resim yapmaya hızla adapte olduğunu belirtti.

Cambaz Richter’a göre, Tayland’da yetişen çoğu fil resim yapmaya zorlanıyor fakat Sandra sadece kendi isteğiyle resim çiziyor. Florian “Ben ona sadece fırçaları değiştirmesinde ve boyaları koymakta yardım ediyorum ama geri kalanını tamamen kendi yapıyor. Biz 40 yıldır beraberiz ve birbirimizi anlıyoruz bu aile bağı.” dedi.