ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

Sirkeci'deki fuarın tüm geliri engellilere gidecek

31 Ekim 2017 Salı, 10:56:54 Güncelleme: 10:56:54

Sirkeci'de düzenlenen Hediyelik Eşya ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda elde edilen tüm gelir, engellilere gidecek

0 0 0

Sevgi Seli Engelliler Derneği tarafından düzenlenen ‘Hediyelik Eşya ve Yöresel Lezzetler Fuarı’ tarihi Sirkeci Garı’nda açıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Engelliler Mehteran Takımı’nın da bir konser verdiği açılışa Sevgi Seli Engelliler Derneği Başkanı Fahri Kol ve dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarda kadınların yapmış olduğu el örgüsü ürünler, hediyelik cam eşyalar, oyuncaklar ve gümüş takılar dikkat çekerken yöresel lezzetler stantları da vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Fuarın tüm gelirlerinin engellilerin ihtiyaçları için harcanacağını söyleyen Başkan Kol, “Temel amacımız engellilerin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması. Bunun için maddi ve manevi tüm desteği veriyoruz” dedi. Fuar 5 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER