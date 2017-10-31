Sirkeci'deki fuarın tüm geliri engellilere gidecek

Sevgi Seli Engelliler Derneği tarafından düzenlenen ‘Hediyelik Eşya ve Yöresel Lezzetler Fuarı’ tarihi Sirkeci Garı’nda açıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Engelliler Mehteran Takımı’nın da bir konser verdiği açılışa Sevgi Seli Engelliler Derneği Başkanı Fahri Kol ve dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarda kadınların yapmış olduğu el örgüsü ürünler, hediyelik cam eşyalar, oyuncaklar ve gümüş takılar dikkat çekerken yöresel lezzetler stantları da vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Fuarın tüm gelirlerinin engellilerin ihtiyaçları için harcanacağını söyleyen Başkan Kol, “Temel amacımız engellilerin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması. Bunun için maddi ve manevi tüm desteği veriyoruz” dedi. Fuar 5 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.