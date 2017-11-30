Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 bölücü terör örgütü üyesi Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muş'taki arazi aramasında bir keskin nişancı tüfeği ele geçiren güvenlik güçleri, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki operasyonda bir teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıca birer kalaşnikof piyade tüfeği ve tabanca, bir kilo 228 gram esrar ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.