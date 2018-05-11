Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

İHA'nın haberine göre; Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerin naaşı ve yaralı asker, helikopterle olay yerinden alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER