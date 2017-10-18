Şırnak Merkez 1 Nolu kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri toprağa verildi.

İHA'nın haberine göre, Şırnak Merkez 1 Nolu kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçinin cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Vedat Özden Merkeze bağlı Dağkonak Köyü Köy Mezarlığı'nda, Sekvan Üstün Cizre'de, Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur ile Yüksel Uğur Merkeze bağlı Kendale Mezarlığı'nda, Mehmet İzer Merkez Büyük Mezarlıkta ve Abdullah Kayaş ise Yeşilyurt mezarlığında toprağa verildi.



Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur ile Yüksel Uğur'un cenazeleri Merkez Kendale Mezarlığına getirilerek, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.