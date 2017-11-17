SON DAKİKA Şırnak'taki operasyonda turuncu ve gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler-Dereler kırsalında, icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre; Teröristlerden birinin turuncu listede aranan Aze Malazgirt (K) Aslı Özkaya, diğerinin gri listede Herekol Heşet (K) Rahmi Ayhan isimli teröristlerin olduğu tespit edildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Geçen günlerde düzenlenen operasyonda da yine Bestler-Dereler'de PKK yöneticilerinden “Gülbahar” kod adlı Hülya Eroğlu ölü ele geçirilmişti. Eroğlu da kırmızı listede 4 milyon TL ödülle aranan teröristti.

şırnak

Bestler Dereler