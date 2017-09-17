Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Allah'ın izniyle çok yakın bir zamanda terör bu bölgenin birinci gündemi, kaderi olmaktan çıkacak." dedi.

Vali Aktaş, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı koordinesinde özel harekat, emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Meriç" müşterek operasyonunun yürütüldüğü Silopi ilçesinin Cudi Dağı Kösreli bölgesine geldi.

Burada 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin'den bilgi alan Aktaş, incelemelerde bulundu.

Aktaş, yaptığı açıklamada, 12 Eylül'de güvenlik güçlerince başlatılan müşterek operasyonun başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Terör örgütünün Kösreli bölgesini, şehir ve kırsal arasında geçiş ve hazırlık noktası olarak kullandığına işaret eden Aktaş, terör örgütünün bombalı araç hazırlıkları yaptığına ilişkin ciddi duyumlar üzerine operasyonun geniş kapsamlı yürütüldüğünü belirtti.

2 TERÖRİST ETKİSİZ, 16 EL BOMBASI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Operasyonda 2 terör örgütü mensubunun silahları ile etkisiz hale getirildiğini anımsatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu teröristlerden birinin bu bölgenin sözde sorumlularından olduğunu değerlendiriyoruz. Operasyon boyunca 16 el yapımı bomba düzeneği tespit edilip yerinde imha edildi. Bu bombaların uzaktan kumandalı, basma düzenekli veya sensörlü olduğu tespit edildi. Ayrıca teröristlerin barındığı mağara ve sığınakların yanında yaşam malzemeleri ele geçirilerek, imha edildi."

Operasyon boyunca güvenlik güçlerinin burnunun dahi kanamadığını dile getiren Aktaş, Kösreli bölgesinin teröristlerden an itibarıyla temizlendiğini aktardı.

İhtiyaç olması halinde operasyonların devamının gelebileceğine dikkati çeken Aktaş, devletin terörle mücadeledeki kararlığına değindi.

Aktaş, "Güvenlik güçleri de devletin bu kararlığı doğrultusunda üzerlerine düşen görevi gece gündüz demeden canı pahasına yerine getirmenin gururunu ve onurunu yaşıyorlar. Allah'ın izniyle çok yakın bir zamanda terör bu bölgenin birinci gündemi, kaderi olmaktan çıkacak." ifadelerini kullandı.

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