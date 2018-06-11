Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde terör örgütü PKK’nın yıllarca lojistik merkezi olarak kullandığı Kato Dağı’nın gerçekleştirilen başarılı operasyonla teröristlerden temizlenmesi, arıcılara da yaradı. İlçedeki arıcılar, bal üretmek için Kato Dağı’na çıkmaya başladı.

Kovanlarını dağa götüren arıcılar, bu yıl yüksek verim beklediklerini belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Beytüşşebap İlçe Müdürü Salih Aktaş, ilçenin bitki örtüsü nedeniyle arıcılığa son derece elverişli olduğunu belirterek, “90’lı yıllarda toplam 3-4 bin arılı kovanımız yokken, özellikle GAP İdaresi’nin destekleriyle bugün 310 kayıtlı arıcımız ve 30 binin üstünde arılı kovanımız mevcut. Bu dönem arıcılarımızın bir kısmı kışlak dediğimiz Silopi, Cizre taraflarından dönmeye başladı. Bir kısmı da arılarını burada bıraktılar. Arılar çoğalıyor” diye konuştu.

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