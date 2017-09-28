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Şişe kostümüyle hırsızlık yaptı

ABD'de bir hırsız kola şişesi kostümüyle hırsızlık yaptı

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Güvenlik kameralarına yakalanmamak için türlü kostüm ve maskelerle soygun yapanlara bir yenisi eklendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ABD’nin Kentucky Eyaleti’ndeki Lousville kentinde bir hırsız, kostüm olarak bir kola markasının şişe şeklindeki tanıtım kostümünü tercih etti. Silahlı soyguncu, girdiği restoranın sahibini etkisiz hale getirip kasadaki 500 doları (1750 TL) çalarak kaçtı. Olay mekân içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansırken, silah soyguncu çaldığı parayla birlikte yakalandı.

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