İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Hacı Avcı ve Engin Gölve katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Mithat Yılmaz'ın da hazır bulunduğu duruşmaya, öldürülen Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Ezgi Sezgin de geldi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Nimet Demir, Candaş'ın vurulma anı görüntülerine ilişkin İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nden istenen bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini söyledi.

Raporda, maktulün arkasından yaklaşan sanık Şenol Şahin'in silahını çıkarıp maktule doğrulttuğu sırada çevredeki insanların tepkilerinden anlaşıldığı üzere ateşlediği ve kameranın görüş alanının dışında kalmasından dolayı ilk ateş anında maktulün hangi bölgesinin hedef alındığının anlaşılamadığı belirtildi.

Güvenlik görevlisi müdahale etmeden önce ikinci kez ateşleyen sanığın silahının namlusunun açı ve pozisyonu da görüntülerde yer almadığından maktulün hangi bölgesinin hedef alındığının belirlenemediği ifade edilen raporda, güvenlik görevlisinin müdahalesine mukavemet gösteren Şahin'in sağ elindeki silahını yere doksan derecelik açıyla kaçmakta olan maktule doğru ısrarlı bir şekilde hedef göstererek ateş ettiği, bu sırada da silahın geri teptiği ve maktulün tarafındaki camların mermilerden dolayı kırıldığı anlatıldı.

Raporda, güvenlik görevlisinin yaptığı müdahalenin sanığın hedef gözeterek ateş etmesini engelleyebilecek nitelikte olmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, gelen raporlara ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Candaş'ın öldürülmesine ilişkin bir inşaat firmasının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda iddianame düzenlenmesi durumunda bu davayla birleştirilmesine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şişli Belediyesi'nde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Olay günü gözaltına alınan sanık Şenol Şahin, tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk'ün "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olayla ilgili adı geçen bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda da bir inşaat firmasının sahipleri olduğu belirtilen R.K. ve S.K. ile M.T. tutuklanmış, bir kişi serbest bırakılmıştı.

Cemil Candaş

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı