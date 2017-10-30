Şişli'de, seyir halinde olduğu aracı park edip yakan Eyüp D., elindeki bıçakla da etrafındakileri tehdit etti. İtfaiye, ancak polisin gelmesi ile yangına müdahale edebilirken, D. bu kez de aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı.



DHA'nın haberine göre olay, gece saat 04:00 sıralarında Şişli İlçesi Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre,lüks cip ile Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Eyüp D. (31) bilinmeyen bir nedenle aracı sol tarafa park ederek ateşe verdi. Olayı görenler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre elindeki bıçakla arabanın yanmasını izleyen Eyüp D.'ye yaklaşmaya korktukları için yanan cipe müdahale edemedi. Polisin olay yerine gelmesiyle itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Elindeki bıçakla polise de saldırmaya çalışan D., bu kez de sönen aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Olay yerine gelen takviye ekiplerinin yardımıyla D., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



Yanan cip tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





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