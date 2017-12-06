Şişli'de cami avlusundaki tecavüz davasında sanığa verilen ceza onandı

İstanbul Şişli'de üniversite öğrencisi genç kızı, cami avlusuna atıp belini kırdıktan sonra tecavüz eden Moğolistan uyruklu Tuvshınbayar E.'ye verilen 26 yıl 8 ay hapis cezası istinaf mahkemesince onandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Şişli'de takip ettiği 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslı Ç.'ye tecavüz eden, Moğalistan uyruklu Tuvshınbayar E. yargılama sırasında suçunu kabul etti. Aslı Ç. ise olay anında yaşadığı dehşet anlarını hastanedeki ifadesinde anlattı. Tuvshınbayar E. yargılamanın ilk celsesinde yağma, cinsel saldırı, kemiklerin kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 26 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.
"HUKUKA AYKIRILIK YOK"
Karara taraflar itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararda hukuka aykırılığın bulunmadığını, değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti. Tarafların itirazını reddeden mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
Moğolistan uyruklu 32 yaşındaki Tuvshınbayar E., ,öğrenci değişim programıyla Almanya'dan Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslı Ç.'yi Şişli'de e tecavüz etmişti. Tuvshınbayar E., geçen yıl aralık ayında Şişli'de kaldığı yurda dönen Aslı Ç.'yi takip etmiş, boğazından yakaladığı kızı 2 metre yükseklikten cami bahçesine atmıştı. Daha sonra bahçedeki bir kulubede Aslı Ç.'ye tecavüz eden Tuvshınbayar E., boğmaya çalıştığı genç kızı darp etmiş ve belini kırmıştı. Moğal zanlı Aslı Ç.'nin cep telefonunu da alarak olay yerinden kaçarken, vatandaşlar tarafından bulunan genç kız hastaneye kaldırılmıştı.
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