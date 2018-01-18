Şişli'de yangın paniği

Şişli'de 6 katlı bir binanın depo olarak kullanılan zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, marketten çıkan bir baba, yoğun duman nedeniyle bebeğinin etkilenmemesi için olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İHA'nın haberine göre yangın, saat 10.00 sıralarında Şişli Kuştepe İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın depo olarak kullanılan ve içerisinde eski koltukların olduğu öğrenilen zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Mecidiyeköy itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ardından ekip duman tahliyesi çalışmalarına başladı.

BEBEĞİYLE DUMANLARIN ARASINDAN ÇIKTI

Tahliye çalışmaları sürdüğü esnada vatandaşlar yangına binanın yanındaki bir markette yakalandı. Rüzgar nedeniyle dumanların yayıldığı marketten çıkan vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşadı. Dumandan etkilenmesin diye kucağındaki bebeğiyle koşarak uzaklaştıran baba gözden kayboldu. Bazı vatandaşlar ise dumandan etkilenmemek için ağzını kapattı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, "Depoda yangın çıkmış. Neyden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Çevrede önlem alan polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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