Şişli'de yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççılar onu metrelerce sürükledi!

Olay geçtiğimiz cuma günü saat 18.00 sıralarında İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen yaşlı kadın, motosikletli ve kasklı 2 kapkaççının hedefi oldu.

MOTOSİKLETLİ KAPKAÇ ÇETESİ YAŞLI KADINI GÖZÜNE KESTİRDİ

Semtteki sokaklarda gezen motosikletli kapkaç çetesi, kadını arkasından yavaşça seyir ederek bir süre takip etti. Ardından harekete geçen çete, kadının kolundaki çantayı çekerek çaldı. Kapkaç esnasında çantasını tutan kadın ise birkaç metre sürüklenerek yere düştü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLET ÇARPIP YARALANDI SANDILAR!

Olayın ardından kadının yanına koşan vatandaşlar, ilk başta onun motosikletin çarpması sonucu yaralandığını düşündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kadın olayın şokunu atlatmasının ardından polis ekiplerine motosikletli ve kasklı 2 şahıs tarafından kapkaça uğradığını ve çantasının çalındığını ifade etti.

"MOTOSİKLETLE GELİP, YAŞLI KADINLARI HEDEF ALIYORLAR"

Mahallede yaşayanlar semtte kapkaç olaylarının sıkça yaşandığını belirterek, "Burada çok oluyor. Geçen caminin önünde motosikletle gelip kızın elinden çantasını alıp da kaçtılar. En çokta yaşlılara dadanıyorlar. Hemen hemen her gün böyle olaylar yaşanıyor. Motosikletli de yaya olarak da gelen oluyor. Yaşlı kadınları hedef alıyorlar" dedi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, zanlıların eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

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