Sivas'da kargo kamyonunda 4 ton kaçak tütün bulundu

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeiçi köyü mevkisinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında Malatya'dan Ankara'ya giden bir kargo kamyonunu durdurdu.

Kamyonda arama yapan ekipler, 36 kişiye ait kolilerde 4 ton 3 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Zanlılara 45 bin 570 lira para cezası uygulayan jandarma ekipleri, kaçak tütünleri Gürün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim etti.

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Kaçak tütün