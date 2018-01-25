İlk kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Kayseri'nden İran'a giden Mehmet R. İmtizam idaresindeki çinko kumu yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole sürüklendi. Sürücü İmtizam kazayı yara almadan atlatırken, Sivas-Kayseri karayolunun Sivas'a geliş istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

İHA'nın haberine göre, diğer kaza ise Hafik ilçesine bağlı Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'den, Erzincan istikametine giden Bilal K. idaresindeki dorse ve TIR kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarındaki toprağa saplanan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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