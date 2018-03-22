Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki katliam gibi cinayetleri, cinayetlerin işlendiği evde gizlenerek ölümden kurtulan 5 yaşındaki kız çocuğun ihbar ettiği öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişinin ölümü ile gerçekleşen pompalı tüfek cinayetlerinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gece Fırat Y., evlenmek istediği ama kızın ailesi karşı çıktığı için evlenemediği Pınar Esen'in evini basıp kızın babası Tarık Esen, dedesi İbrahim Esen ve ninesi Cennet Esen'i pompalı tüfekle öldürüp, arkadaşı olan Taylan Koral ve babası Celal Koral'ı da öldürerek kaçmaya çalışırken Kahramanmaraş'ta yakalanmıştı.
Fırat Y. tarafından işlenen cinayette hayatını kaybeden Tarık Esen'in ailesi ile birlikte Adana'da yaşadığı cinayetin işlendiği gün köyünde geldiği öğrenildi. Y.'nin evlenmek istediği kızın babası olan Tarık Eser'in bir süre önce Şarkışla Cumhuriyet Savcığına avukat aracılığıyla kendisini telefonla tehdit eden Y.'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Y.'nin ise Eser ailesi gibi Adana'da yaşadığı ancak bir yıl kadar önce köyüne geri döndüğü belirtildi.
ODADA GİZLENMİŞ
Beş kişinin öldürüldüğü köyde silah seslerini köy sakinleri duymazken, cinayetleri İbrahim Eser ve Cennet Eser'in 5 yaşındaki torunları, ninesiyle aynı ismi taşıyan Cennet Eser'in ihbar ettiği ortaya çıktı. Cinayetlerin işlendiği sırada evde bulunan ve katilden gizlenen minik Cennet'in katil evden çıktıktan sonra dedesinin telefonuyla annesi arayarak yaşananları anlattığı anlaşıldı. Çocuğun ihbarı üzerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minik kız çocuğunu bir odada gizlenirken buldu.
KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI
Evlenmek istediği kızın babası, babaannesi ve dedesini öldüren katilin daha sonra köy merkezinde bulunan büfeye giderek kaçmak için arkadaşı olan Taylan Koral'dan aracını istediği, ancak Koral aracını vermeyince katil bu kez Taylan Koral ve basası Celal Koral'ı da aynı pompalı tüfekle öldürüp 58 SC 872 plakalı aracı gasp edip köyden ayrıldı. Katil Adana'ya gitmek isterken Kahramanmaraş'ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracın bagajında cinayetlerde kullandığı pompalı tüfeğin yanı sıra büfeden aldığı alkollü içecekler bulundu.
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