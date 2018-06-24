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Sivrisinekleri çeken başka bir etken ise, ayak kokusu. Bilim insanı Bart Knols, yaptığı bir araştırmada, sivrisineklerin vücutta en çok ayak kokusuna geldiğini, ayaklar kokulu bir sabunla yıkandığı zaman ise, vücudun diğer bölgelerine yöneldiğini keşfetti.