Bu yaz sivrisinek ısırdığı için acilen doktora başvurmanız gerekebilir.

Çünkü Alman sağlık sigortası şirketi Kaufmännische Krankenkasse (KKH), sivrisineklerin insan uzuvlarında büyük şişliklere ve ileri seviyede iltihaplara yol açabileceğini duyurdu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre KKH’nin yayınladığı uyarıda, sivrisineklerin genellikle kene ve güveler gibi böcekler tarafından taşınan Lyme hastalığı ile ateş ve eklem iltihabına neden olabilecek Sindbis virüsünü de taşıyabileceği belirtildi.

Alman uzmanlar, Avrupa’da bu yıl kıtada daha önce bulunmayan “Asya kaplanı sivrisineği” gibi yabancı türlerin de başgösterdiği uyarısını yaptı.

Bu sivrisinek, Zika virüsü taşıyabiliyor. KKH, sivrisinek saldırılarına karşı kokular kullanılmasını, açık renkli ve uzun kollu kıyafetler giyilmesini önerdi.

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