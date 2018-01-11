Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Siyah Beyaz Aşk'ta Ferhat hapse girer, ama orada da başı beladan kurtulmaz. Aslı ise Ferhat'ın yokluğunda namlunun ucunda. Aslı, burun buruna geldiği silahtan nasıl kurtulacak? İşte izleyicilerin merakla beklediği, Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI

Ferhat, suçlu ilan edilip hapse atılıyor! Aslı namlunun ucunda!

Ferhat, Aslı'nın gözleri önünde tutuklanarak ondan ayrılmak zorunda kalır. Ferhat'ın hapiste de başı beladadır. Ona saldıranlara en sert cevabı vererek; Aslı için hayatta kalmaya devam eder. Ferhat'ın hapse girmesinde saklı olan bir durum mu var? Kendi isteğiyle hapse girerek öğrenmek istedikleri mi var?

Ferhat'ın yokluğunda Aslı ölümle burun buruna gelir. Kendine doğrultulan silaha çaresizce bakan Aslı, bu zor durumdan kurtulabilecek mi?

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferhat’la yolları ayrılan Aslı, hayatının onunla birlikte anlamlı hale geldiğini fark eder! İçinde kalanları söylemek için yazdığı veda mesajında, Ferhat’a gerçek babasının Berber Necdet olmadığını söyleyen Aslı pişman olacak mı?

Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cüneyt ise kurduğu hain planla sadece Aslı’dan değil Ferhat’tan da kurtulmaya çalışmaktadır. Yılmaz tarafından kaçırılan Aslı ölümle burun buruna gelir ancak Ferhat’ın onu kurtaracağına emindir.

Siyah Beyaz Aşk

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Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm

Siyah Beyaz Aşk 13. bölüm

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı

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