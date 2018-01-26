Siyah Beyaz Aşk dizisi yeni bölüm fragmanıyla yine dikkatleri üzerine çekti. İzleyicilerin merakla beklediği Siyah Beyaz Aşk 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Namık'ın durumu ne olacak? Namık ölecek mi? Cem, Aslı'dan Ferhat'tan ayrılmasını ister. Aslı bu isteğe karşı sessizliğini korurken, Ferhat'ta Cem ile aynı fikirde. Aslı şimdi ne yapacak? Abisi ve Ferhat'ın istediğini yapacak mı?

SİYAH BEYAZ AŞK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Namık için ölüm vakti geldi mi? Aslı'nın Ferhat'tan sakladığı sır ne? Namık silahla vurularak yere yığılmıştır. Namık o haldeyken ilk kontrolü Aslı yapar ve sessizlik o an başlar.

Namık'ın durumu için Ferhat, annesi Yeter'den şüphelenir. Sorusunu sorduğunda ise çok sert bir tepkiyle karşılaşır.

Cem, kardeşi Aslı'nın daha fazla belaya bulaşmadan Ferhat'tan ayrılmasını ister. Aslı, bu konuda sessiz kalmayı tercih ederken; Ferhat, Cem ile aynı görüştedir.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?

İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi hangi düşmanı Namık’ın karşısına çıkacaktır?

Kendisinin bir bataklık olduğuna inanan Ferhat, Aslı’yı korumak için ondan uzak durmaya karar verir. Ferhat’ın davranışlarına anlam veremeyen Aslı ise isyan eder. Ferhat, Aslı’dan uzak durabilecek midir yoksa, bir açıklama isteyen Aslı karşısında susabilecek midir?

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