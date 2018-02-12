Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Ece Dizdar, Uğur Aslan ve Kadriye Kenter'in paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi 16. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. yeni bölümü ile ekranlara bu akşam gelecek. Peki, Siyah Beyaz Aşk 17. yeni bölümde neler olacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 17. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı, Ferhat’ı terk etmeye karar verir ancak Ferhat’ın Aslı’yı bırakmaya niyeti yoktur. Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışırken kaza geçirirler. Ölümden dönen çiftin hayata tutunmak için, birbirlerinden başka bir şeyleri yoktur

İdil, Yeter’in onu merdivenlerden ittiğini söyleyince ortalık karışır. Namık bebeğinin ölümünden Yeter’i sorumlu tutar ve onu Bolu’ya göndermeye karar verir. Ancak kapı önüne konan Yeter’in elinden tutmak için uzun zamandır bekleyen bir başkası vardır.

Aslı ve Ferhat herkesten ve her şeyden uzak romantik bir gece geçirirken, yanı başlarında Cüneyt’in onlar için hazırladığı kötü sürprizden haberleri yoktur. Güzel ve Çirkin’in birbirine kavuştuğu bu gece hangi sürprizlere gebe?

SİYAH BEYAZ AŞK 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. yeni bölümü ile 12 Şubat (bugün) Pazartesi 20:00'de Kanal D'de başlayacak!

SİYAH BEYAZ AŞK 16. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ferhat, Aslı’ya boşanmak istediğini söyleyemezken Aslı, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünün farkındadır. -Abidin, Gülsüm’le evlenmeye karar verir. Necdet bebeği ve Gülsüm’ü korumak için Ferhat’ı ve tüm ailesini karşısına almaya hazır olan Abidin bunu sadece onları korumak için mi yapıyor? Ferhat, namlunun ucundaki Abidin’in kardeşiyle evlenmesine izin verecek mi?

Ferhat’ın sevdiklerine sırt çevirdiğini düşünen Aslı, Gülsüm ve Ferhat arasında köprü görevi görmeye çalışır; ancak, Ferhat izin vermez. Ferhat, Aslı’yı ne kadar yaraladığını fark ettiğinde çok mu geç olacak?

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