Siyah Beyaz Aşk 21. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi. Yayıncı kuruluş tarafından heyecanla izlenen dizinin yeni bölümüne ait ilk sahnelerin yer aldığı fragman yayınlandı. Siyah Beyaz Aşk'ta Aslı, abisinin ölümünden sonra tüm hayatını sorgulamaya başladı ve bunun sonucunda Ferhat'tan ayrılmaya karar verdi. Ancak Ferhat bunun gerçekleşmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Peki Ferhat başarılı olacak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 21. yeni bölm fragmanı ve özeti.

SİYAH BEYAZ AŞK 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kendisini tanıyamayan Aslı, Ferhat ile olan ilişkisinde önemli bir karar almaya kalkıyor!

Abisi Cem'in ölümü, Aslı'nın hayatını yeniden sorgulamasına sebep olur. Aslı, artık aynada gördüğü yüzü tanıyamamaktadır. Eski huzurlu günlerine dönmek isteyen Aslı, yeni bir hamle yapmaya hazırlanır. Aslı, ailesinden kalan son kişi olan Cem'i kaybetmenin acısıyla Ferhat'tan ayrılmaya karar verir.

Ferhat ise Aslı'nın bu kararı karşısında büyük üzüntü duyar. Aşk masallarının bittiğini düşünen Ferhat, Aslı'yı kaybetmeyi kolay kolay göze alamaz. Aslı, Ferhat'ın sorunlarını çözmeye çalışırken kendisinin de onun gibi hareket ettiğinin farkındadır. Birbirlerine benzeyen ikili, kendilerini bekleyen tehlikeyi fark ederler. Aslı, Ferhat için birçok probleme göğüs germeyi başarsa da bu durum onu gitgide yıpratmaktadır.

SİYAH BEYAZ AŞK 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat’ın yanında kaldığı için Cem’i kaybettiğini düşünen Aslı, dönüştüğü kişiyi sorgular. Aslı bu dönüşümle başa çıkabilecek mi?

Yiğit, Ferhat’ın gerçekleri bilmesi gerektiğini düşünürken Aslı, Ferhat’ı korumak için ona engel olmaya çalışır. Yiğit, Ferhat’a Namık’ın oğlu olduğunu söyleyecek mi?

Ferhat, Abidin’le omuz omuza ailesine kimin saldırdığını bulmaya çalışırken, esas düşman yanları başındadır. Abisinin katilinin Cüneyt olduğunu anlayan Aslı onunla karşı karşıya kalınca ne yapacak?

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