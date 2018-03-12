Siyah Beyaz Aşk 21. son bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin ekrana gelen bu bölümünde Aslı, abisi Cem'i öldüren kişinin Cüneyt olduğunu anlıyor ve Aslı için intikam zamanı başlıyor. Aslı'nın verdiği karar Ferhat'la olan ilişkisini nasıl etkileyecek? Siyah Beyaz Aşk 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 21. son bölüm özeti ve 22. yeni bölüm fragmanı hakkında tüm detaylar...
SİYAH BEYAZ AŞK 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk 21. son bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından gelecek bölümünde neler yaşanacağı merak edilmeye başladı. Fakat Siyah Beyaz Aşk'ın 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldığı an haberimizden izleyebilirsiniz.
SİYAH BEYAZ AŞK 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kendisini tanıyamayan Aslı, Ferhat ile olan ilişkisinde önemli bir karar almaya kalkıyor!
Abisi Cem'in ölümü, Aslı'nın hayatını yeniden sorgulamasına sebep olur. Aslı, artık aynada gördüğü yüzü tanıyamamaktadır. Eski huzurlu günlerine dönmek isteyen Aslı, yeni bir hamle yapmaya hazırlanır. Aslı, ailesinden kalan son kişi olan Cem'i kaybetmenin acısıyla Ferhat'tan ayrılmaya karar verir.
Ferhat ise Aslı'nın bu kararı karşısında büyük üzüntü duyar. Aşk masallarının bittiğini düşünen Ferhat, Aslı'yı kaybetmeyi kolay kolay göze alamaz. Aslı, Ferhat'ın sorunlarını çözmeye çalışırken kendisinin de onun gibi hareket ettiğinin farkındadır. Birbirlerine benzeyen ikili, kendilerini bekleyen tehlikeyi fark ederler. Aslı, Ferhat için birçok probleme göğüs germeyi başarsa da bu durum onu gitgide yıpratmaktadır.
Cüneyt’i vuran Aslı, Ferhat’ın karanlığında kim olduğunu unuttuğunu fark eder. Aslı iyileşmek, tekrar kendisi olabilmek için Ferhat’ı bırakabilecek mi? Yeter, İdil’in foyasını ortaya çıkarırken, İdil’in eline geçen koz sadece Yeter’i değil Gülsüm’ü de zor durumda bırakır. Yeter, Gülsüm için İdil’in bu savaşı kazanmasına izin mi verecek? Aslı, Ferhat’tan uzak durmak isterken Ferhat aşkının peşini bırakmamaya kararlı. Her yerde Aslı’yı arayan Ferhat onu bulduğunda Aslı çoktan kararını vermiştir.
Bu karar ikisini de sonsuza kadar etkileyecek bir karardır...
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