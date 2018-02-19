Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Ece Dizdar, Uğur Aslan ve Kadriye Kenter'in paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Siyah Beyaz Aşk dizisi 18. yeni bölümü ile ekranlara bu akşam gelecek. Peki, Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölümde Ferhat ile Namık Emirhan'ın yeni yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı ile Ferhat, aralarındaki engelleri kaldırdıktan sonra kendilerini aşkın kollarına bırakırlar. Fakat bu mutluluk anları çok uzun sürmez. Ailelerinin başına gelen belaların sorumlusu olarak Aslı'yı gören Namık Emirhan, onun öldürülmesi için Cüneyt'e emir verir. Namık Emirhan'ın sağ kolu olmak isteyen Cüneyt, hırsları için Aslı'yı öldürmeye karar verir.

Aslı, yapılan plan sonucu kaçırılır. Ferhat'a bir kötü haber de Yiğit'in oğlu Özgür'den gelir. Özgür de kaçırılır ve Ferhat, kardeşi Yiğit ile birlikte hareket etmek durumunda kalır. Aslı ve Ferhat herkesten uzak aşklarını özgürce yaşarken tek engelleri Namık değildir. Cem de Aslı’nın Ferhat’tan uzak durmasını ister. Aslı ailem dediği abisini Ferhat için karşısına mı alacak?

Cüneyt, Aslı’yı öldürmeden pes etmeye niyetli değil. Aslı’yı ve Özgür’ü kaçıran Cüneyt kurduğu planla Namık’a yaranmaya çalışırken, Namık bu durumdan nasıl faydalanacak? Oğlu için gururunu ayaklar altına alıp Namık’ın kapısını çalan Yiğit’in en büyük desteği Ferhat. Omuz omuza, kim olduğunu bilmedikleri düşmanlarının peşinde koşan iki kardeş, Özgür’ü bulduklarında başka kiminle karşılaşacak?

SİYAH BEYAZ AŞK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk dizisi 18. yeni bölümü ile 19 Şubat (bugün) saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak.

SİYAH BEYAZ AŞK 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aslı, Ferhat’ı terk etmeye karar verir ancak Ferhat’ın Aslı’yı bırakmaya niyeti yoktur. Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışırken kaza geçirirler. Ölümden dönen çiftin hayata tutunmak için, birbirlerinden başka bir şeyleri yoktur. Aslı, Ferhat’ı terk etmeye karar verir ancak Ferhat’ın Aslı’yı bırakmaya niyeti yoktur. Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışırken kaza geçirirler. Ölümden dönen çiftin hayata tutunmak için, birbirlerinden başka bir şeyleri yoktur.

İdil, Yeter’in onu merdivenlerden ittiğini söyleyince ortalık karışır. Namık bebeğinin ölümünden Yeter’i sorumlu tutar ve onu Bolu’ya göndermeye karar verir. Ancak kapı önüne konan Yeter’in elinden tutmak için uzun zamandır bekleyen bir başkası vardır. Aslı ve Ferhat herkesten ve her şeyden uzak romantik bir gece geçirirken, yanı başlarında Cüneyt’in onlar için hazırladığı kötü sürprizden haberleri yoktur.

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