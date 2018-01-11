Siyah İnci 16. yeni bölüm fragmanı, yayınlanan 15. bölüm sonrasında izleyiciler tarafından merakla beklenmeye başlandı. Ekrana gelen 15. bölüm sonrasında bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 16. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, "Siyah İnci 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Siyah İnci yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

SİYAH İNCİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kenan ve Hazal'ın aşk hikayesini konu edinen Siyah İnci dizisi, ekrana gelen 15. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin sona eren 15. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı da heyecanla bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 16. bölümde neler yaşanacağnı öğrenmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Siyah İnci 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Siyah İnci 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere 16. bölüm hakkında ipuçları verilecek. Böylece izleyicilerin aklındaki bazı soru işaretleri giderilmiş olacak.

SİYAH İNCİ 15. BÖLÜM

Hazal babasını hapse gönderiyor, Vural'ın şimdiki hedefi ise Kenan...

Annesinin ölümüyle iyice kontrolden çıkan Vural, Hazal'ı hayatının en zor kararıyla baş başa bırakır. Hazal babasının ismini verince Vural'ın da planı işlemeye başlar. Aziz polisler tarafından yakalanır ve Canan'ı öldüren baş şüpheli olarak sorgulanır. Soruşturmayı yürüten komiserin elindeki tüm deliller Aziz'i göstermektedir.

Diğer tarafta Kenan ile Irmak yıldırım nikahı ile evlenirler. Hazal ise Vural'la yaşadıklarını anlatmak için Kenan ile buluşur. Fakat Vural'ın ona hazırladığı sürprizden habersizdir.

Kenan'ın tek amacı ise Aziz'in suçsuzluğunu kanıtlamak, gerçek suçluyu ortaya çıkarmaktır. Peki düğümü çözecek tek kişi olan Ahmet, Ebru'yu ele verecek midir? Yoksa Kenan'a yine yalan mı söyleyecektir?

Siyah İnci

Siyah İnci 16. bölüm fragmanı

Siyah İnci yeni bölüm fragmanı

Siyah İnci 15. bölüm özeti

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