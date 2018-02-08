Siyah İnci 19. yeni bölüm ile bu akşam Star TV'de seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler 'Siyah İnci 19. bölüm özeti' sorgularını hızlandırdı. Peki, Siyah İnci 19. bölümde neler yaşanacak? Siyah İnci 19. bölümde Hazal, Kenan'ın yönlendirmesnden sonra hayal kırıklığına uğruyor. İşte Siyah İnci 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SİYAH İNCİ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Vural, Kenan'dan kurtulmuş olmanın mutluluğuyla kahvaltı ederken, bir anda çıkagelen Kenan'ı görünce ne yapacağını bilemez. Sinirden ateş püsküren Vural, Gencer'den bunun hesabını sorar.

Defne elindeki delillerle Demiroğlu ailesinden istediğini alacağından emindir. Sinan ve Vural Defne'nin sunduğu deliller karşısında deliye dönerler. Ebru hayalini kurduğu hayata sahip olduğunu düşünürken Defne'nin onu gerçeklerle yüzleştirmesinden hoşlanmaz. İnandığı gerçeklerle Sinan'a sahip olduğunu düşünen Ebru, Sinan'ın söyledikleri karşısında hayal kırıklığını uğrar. Tüm olanlar karşısında asla yılmaya Ebru yeni planlarını kurmuştur bile.

Irmak, Kenan'ın çocuklara düşkünlüğünü farkındadır. Hastalığından dolayı hep endişesi olan Irmak, doktorunun söylediklerinden sonra aldığı kararla herkesi şaşkına çevirir. Hazal ve Kenan düğün hazırlıkları için tekneyi ayarlamışlardır. Hazal'ın anne ve babasını evlendirmek dışında kendi içinde yaşadığı başka bir heyecanı daha vardır. İçten içe Kenan'ın da ona karşı eski sevgisinin devam ettiğini düşünen Hazal, Kenan'ın onun hayatındaki yönlendirmesinden sonra hayal kırıklığına uğrar. Bu hayal kırıklığıyla çılgına dönen Hazal, ondan beklenmeyen bir şey yapar.

SİYAH İNCİ BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Irmak'ın durumuyla ilgili doktorunun söyledikleri herkesi bir anda şaşkına uğratır. Vural, Kenan ve Sinan aldıkları haber karşısında ne yapacaklarını bilemezler.

Hazal babasını odasında usb takılı bilgisayar karşısında görünce neye uğradığını şaşırır. Annesine emanet ettiği ve içinde kimsenin ne olduğunu bilmediği usb şimdi babasının bilgisayarında takılıdır. Hazal, babasının gerçekleri öğrenmesi düşüncesiyle karşı karşıyadır.

Ebru Sinan'ın zaaflarından yararlanarak ev ve ulaşım sorununu da halletmiştir. Sinan'ın olayları anlayacağı ve kendisinden uzaklaşacağı korkusuyla yaşayan Ebru, Sinan'dan aldığı bir telefonla kalakalır.

Kenan yıllar sonra karşılaştığı sürpriz bir isimle her şeyi değiştirmeye karar verir ve hayatıyla ilgili yeni kararlar alır. Öte yandan her karşılaşmada bakışlarını yakaladığı Hazal ile ilgili de kafası karışmıştır. Defne Sinan'ın davranışlarından şüphelense de Vural'ın ona söyledikleri karşısında daha çok hırslanır ve Sinan'daki değişiklik sebeplerini daha yakından takip etmeye karar verir. Hemen harekete geçer. Yaptığı görüşmeler sonunda Defne asıl amacını ele verir.

Meloş'ta herkes gibi Hazal'ın Kenan'a olan bakışlarını yakalamış ve Hazal'ın Kenan'a karşı devam eden aşkını anlamıştır. Meloş bu konunun peşini bırakmaz ve Hazal'ı onunda hoşuna gidebilecek bir yere götürür.

Vural'ın Kenan'dan kurtulmakla ilgili yaptığı yeni planlarının ortasında kalan Kenan, her şeyden habersiz durumun şokuyla sarsılır.

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