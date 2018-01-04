Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, geçtiğimiz günlerde anlattığı "siyah pantolon" hikayesiyle tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. Kapaklıkaya, hikayesinde kanser hastası kızından bahsetmişti. Üzücü haber bugün geldi.

Acı haberi, radyocu Adem Metan duyurdu. Alişan Kapaklıkaya'nın kızı kansere yenik düştü.

— Adem METAN (@AdemMetan) January 4, 2018

SİYAH PANTALON HİKAYESİYLE HERKESİ DUYGULANDIRMIŞTI

Zahide Yetişle'nin 360. bölümünde; Alişan Kapaklıkaya'nın anlattığı hikaye izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR, NERELİ?

Alişan Kapaklıkaya, 1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğdu. Yoksul bir ailenin evladı olarak büyüyen Kapaklıkaya, 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1987-92 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1985-2000 yılları arasında Adana'da bazı liselerde öğretmenlik yaptı.

Evli olan Alişan Kapaklıkaya'nın kanser tedavisi gören bir kızı vardır.

ESERLERİ

Sen Hiç Kendini Yaşadın mı?

Bunları Kimseye Anlatmamıştım

Aramızda Kalsın

İçinizdeki Uyuyan Güzeli Uyandır

Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı

Yüreğime Dokunan Eller

Kalbime Girmeden Beynimde İşin Ne?

Alişan Kapaklıkaya

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