Slovakyalı gazetecinin cinayeti sonrası gözaltına alınan 7 şüpheli serbest

- AFP

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın cinayeti sonrası gözaltına alınan yedi kişi serbest bırakıldı.

Slovakya polisi, 48 saat süren yasal gözaltı süresinde cinayetle bağlantılarına ilişkin kanıt aradıklarını, süre bitince de şüphelilerin bırakıldığını açıkladı.

Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın geçen hafta sonu evlerinde vurularak öldürülmesi, ülkede geniş çaplı protestolara neden oldu. Cuma günü başkent Bratislava ve birçok diğer şehirde binlerce kişilik yürüyüşler düzenlendi.

Kuciak, Slovakya tarihinde öldürülen ilk ve tek gazeteci.

- Reuters

Avrupa'nın en büyük medya gruplarından biri olan Almanya merkezli Axel Springer bünyesindeki Aktuality.sk haber portalı için araştırma dosyaları hazırlayan Kuciak bir süredir inşaat sektörü ve bu sektör üzerinden vergi cennetlerine aktarılan paraların izini sürüyordu.

Kuciak'ın son zamanlarda üzerinde çalıştığı dosya, inşaat alanında ülkenin en önde gelen iki işadamı Ladislav Basternek ve Marian Kocner'in yürüttüğü büyük projelere odaklanıyordu.

Genç gazeteci son haberinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun danışmanı, eski model Maria Troskova ile eski patronu, Slovak hükümetinin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Viliam Jasan'ın İtalyan mafyasıyla işbirliği yaptıklarını yazmıştı.

- EPA

Kuciak'ın bitiremediği haberinde adı geçen siyasetçiler, soruşturma sona erene kadar görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Başbakan Fico'nun partisi SMER üyesi Kültür Bakanı Marek Madaric de cinayetler sonrası bir bakan olarak tek seçeneğinin istifa olduğunu belirtip görevinden ayrıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve basın örgütleri de 13 Mart'ta gazetecinin anısında büyük bir gösteri düzenleyeceklerini açıkladılar.

Öte yandan sosyal medya üzerinden, Kuciak'ı "basın özgürlüğü kahramanı" olarak nitelendiren ve Slovakya'nın bir "mafya devletine" dönüşebileceği kaygılarını dile getiren çok sayıda mesaj atıldı.

Slovakya basını, katillerin ortaya çıkarılmasının Slovakya demokrasisi için bir "namus borcu" olduğunu vurguladı.

Ülkede şimdi gazetecilerin daha iyi korunması için alınması gereken önlemler tartışılıyor.

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