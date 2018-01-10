Son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız smoothie kasesi ya da smoothie bowl besleyiciliği ve çabuk hazırlanabilir olmasıyla öne çıkıyor. Peki smoothie kasesi nasıl yapılır?

Smoothie kasesi malzemeler

5 yemek kaşığı süzme yoğurt

10-12 adet yaban mersini

6 adet çilek

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı chia tohumu

Smoothie kasesi üzeri için

15 adet yaban mersini

1 adet küçük boy muz

1 tatlı kaşığı chia tohumu

5-6 adet çiğ badem, fındık ya da ceviz

Smoothie kasesi nasıl yapılır?

Süzme yoğurdu blenderın içine aktarın. Çilekleri, yaban mersinini bal ve chia tohumunu ilave edin. Malzemeler pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirin. Karışımı bir kasenin içine alın. Muzu dilimleyin. Üzerini badem, chia tohumu, muz dilimleri ve yaban mersinleriyle süsleyerek servis edin. Smoothie kaseniz hazır! Afiyet olsun.

Smoothie kasesi

Smoothie kasesi tarifi

Smoothie kasesi malzemeleri

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