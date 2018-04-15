Aksaray'da, 34 yaşındaki İdris Çınardere, arkadaşının oturduğu binanın boşluğunda, apartman sakinlerince ölü bulundu. Binada inceleme yapan polisler, 3'üncü ve 4'üncü kattaki koridorlarda, kırık saat parçalarına ve kavga edildiğine dair izlere rastladı.

DHA'nın haberine göre, Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği sanılırken, arkadaşı 25 yaşındaki Neşet H. gözaltına alındı.

Apartman sakinleri, sabah saatlerinde, merdiven boşluğunun duvarı üzerinde, vücudu aşağı sarkmış, kanlar içinde, hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, duvar üzerindeki kişinin, yüksekten düşmesi sonucu öldüğünü belirledi.





ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞTİ

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri ise cesedin çiftçi İdris Çınardere'ye ait olduğunu ve 2'nci katta oturan arkadaşı güvenlik görevlisi Neşet H.'yi ziyarete geldiğini tespit etti.



BİNANIN BAZI KATLARINDA KIRIK SAAT PARÇALARI VE KAVGA EDİLDİĞİNE DAİR İZLER BULUNDU

6 katlı binanın 3'üncü ve 4'üncü katındaki koridorlarda, kırık saat parçalarının ve kavga edildiğine dair izlerin bulunması nedeniyle Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duruldu.

Hayatını kaybeden İdris Çınardere

Neşet H., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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