SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, KKTC'nin 34'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne'de gösteri yaptı. Akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi nefesleri kesti.

AA'nın haberine göre; Girne Kordonboyundaki gösteride, Türk savaş pilotları F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken bilgi ve beceriyi nefes kesen şekilde başarıyla sergiledi.SOLOTÜRK gösterisini, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve vatandaşlar izledi.

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