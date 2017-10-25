Soluk tenliler nasıl makyaj yapmalı? Soluk tenliler için makyaj önerileri

Çok açık ya da beyaz tene sahip kadınlar için makyaj yapmak bazen zorlayıcı olabilir. Bu nedenle soluk tenlilere sahip kadınlar makyajda renk tercihi konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Peki, çok açık tenli kadınlar nasıl makyaj yapmalıdırlar? İşte soluk tenliler için makyaj önerileri

İlk olarak şunu belirtmek gerekir ki beyaz tenli kadınlar makyaj yaparken, tenlerinin ne kadar açık olduğunu asla unutmamalıdırlar. Bu nedenle renkli bir makyaj yerine yumuşak ve sakin bir ten makyajı açık tenli kadınlara daha çok yakışır.

FONDÖTEN VE KAPATICI SEÇİMİ EN ÖNEMLİSİ!

Soluk tenliler için doğru makyajda ilk adım uygun kapatıcı seçimi ile başlar. Dilerseniz çok koyuya kaçmamak şartıyla, ten renginden bir ton daha koyu kapatıcı satın alabilirsiniz. Aşırı beyaz ve soluk tenliyseniz, sarı alt tonlu bir cildiniz varsa, daha sarı alt tonlu kapatıcılar ve fondötenleri tercih etmelisiniz.

MASKARA SEÇİMİ

Soluk tenliler için çok siyah kirpikler ve keskin bakışlar fazla zıt bir görünüm yaratabilir. Bu nedenle kahverengi maskara kullanmalısınız.

HANGİ RENKTE FARLAR KULLANLMALI?

Mavi, mor, bordo, kahverengi gibi göz farlarını kullanabilirsiniz. Mavi ve mor gibi canlı renkler açık tenli kadınlara daha çok yakışır. Öte yandan daha pastel tonları tercih ederek gözlerinizi daha da belirginleştirebilirsiniz.

RUJ SEÇİMİ

Açık tenlilere nude tonları çok yakışır. Koyu renklere gelince ise, bordo, şarap kırmızı gibi ruj renkleri beyaz tenlilerin ciltleriyle kontrast yaratacağından mükemmel bir bitiş sağlar.

ALLIK

Pastel pembeler ve kahverengiye dönük pembe allıklar beyaz tenlilere en yakışacak allık renkleridir. Turuncu ve kırmızı tabanlı bronz allıklar beyaz tenlilerde hoş durmaz.

AYDINLATICI

İnci parlaklığında aydınlatıcılar beyaz tenlilere saten gibi bir görünüm verir. Bu nedenle aydınlatıcılar, soluk tenli kişilere çok yakışacaktır.

YOĞUN EYELİNER

Daha yoğun eyeliner çekmek gözlerinizi ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle kuyruğu çok abartmadığınız müddetçe bol bol eyeliner kullanabilirsiniz.