Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü

Aşağı Şabel Vilayeti'nin Emniyet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta Şabel ile Aşağı Şabel arsındaki otoyola daha önceden yerleştirilen patlayıcının, minibüsün geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

Saldırıda araçtaki 7 kişiden, 6'sının hayatını kaybettiğini ifade eden Nur, ölenlerin arasında iki kadının bulunduğunu aktardı.

Nur, söz konusu saldırının arkasında Eş-Şebab terör örgütünün olma ihtimali üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü geçtiği, en az 200 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.



