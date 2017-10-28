Somali'de iki büyük patlama birden!

AA'nın haberine göre, hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'daki Hamruveyni Mahallesinde bulunan Naso Hablod otelini hedef alan intihar saldırısında 18 kişi öldü, 30'u yaralandı. Olay yerine gelen ambulansların yaralıları kentteki hastanelere naklettiği belirtildi.

Emniyet kaynakları da saldırganlar ile otelin güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktığını aktardı. Ayrıca ilk patlamanın ardından Meçhul Asker Meydanı ve eski parlamento binası yakınlarında park halindeki bomba yüklü bir aracın daha infilak ettiği ifade edildi.

Yerel kayaklardan alınan bilgiye göre, otelde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yapacakları toplantı için bölgelerden Mogadişu'ya gelen heyetler bulunuyor.

Öte yandan, ilk saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği ancak ikinci saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı kaydedildi.

Somali makamları henüz saldırılara ilişkin açıklama yapmadı.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAZİYE YAYINLADI

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye'nin Somali halkı ve hükümetinin yanında olduğu belirtilen mesajda ''Somali´nin başkenti Mogadişu´nun Hamarweyne bölgesindeki bir otelde bu akşam (28 Ekim) meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz.



Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Türkiye terörizmle mücadelede Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir'' ifadeleri yer aldı.