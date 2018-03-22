Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Wehliye Otel yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı.

İHA'nın haberine göre, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

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