24 Haziran'da sandığa gidecek Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. 16 Nisan 2017'deki referandum ile kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de tüm yönleriyle hayata geçecek.
Anayasa değişikliği ile 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmanın önü açıldı. Yapılan uyum düzenlemeleri ile de partilerin ittifak yapmaları yasal zemine kavuşturuldu.
100 bin imza ile aday olmak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz adaylık başvurusunda bulundu.
Adaylar için 4 Mayıs 2018 Cuma günü itibarı ile ilçelerdeki YSK koordinasyon merkezlerinde imza toplanmaya başlandı. İmza toplama işlemleri 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü 20.00 itibarıyla sona erdi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, adaylık başvurusunda bulunan Akşener, 255 bin 582, Karamollaoğlu 167 bin 967, Perinçek 118 bin 575 imza ile aday olma hakkı kazandı. Öz ise 3 bin 030 imza toplayabildi ve seçime katılma hakkını elde edemedi.
YSK, adayların cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili resmi kararını 13 Mayıs'ta duyurucak.
PERİNÇEK, SON SEÇİMDEKİ OY SAYISINA YAKIN İMZA TOPLADI
İmza toplama süresinin son günü olan 9 Mayıs'a kadar yeterli imzaya ulaşamamış olan Doğu Perinçek, son gün atılan imzalarla 118 bin 575 imzaya ulaştı ve resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı adayı olma hakkı kazandı. Doğu Perinçek'in liderliğinde 1 Kasım seçimlerine giren Vatan Partisi 119 bin 196 oy almıştı. Perinçek 100 bin imza sürecinde, son seçimlerdeki oy sayısından 621 imza eksik aldı.
KARAMOLLAOĞLU, SAADET PARTİSİ'NİN OY SAYISININ YARISI KADAR İMZA ALDI
7 Haziran seçimlerine BBP ile birlikte katılan Saadet Partisi, 949 bin 636 oy almıştı. 7 Haziran'da hükümet kurma çalışmalarının sonuç vermemesi ile 1 Kasım 2015 seçimleri gerçekleşti. BBP ve Saadet Partisi seçime ayrı girme kararı aldı. Saadet Partisi, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimde 325 bin 947 oy aldı. 100 bin imza ile Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Temel Karamollaoğlu 167 bin 967 imza toplamayı başardı. Karamollaoğlu, partisinin 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy sayısından 157 bin 980 imza eksik topladı. SP, 1 Kasım 2015 seçimlerine Mustafa Kamalak liderliğinde girmişti. Karamollaoğlu, SP'nin 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmişti.
1 Kasım seçimlerinden yaklaşık iki yıl sonra kurulan İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Akşener, 255 bin 582 imza topladı ve adaylar arasında en çok imzayı toplayan isim oldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN 6 ADAY
Meclis'te grubu bulunan partilerden AK Parti (MHP ile birlikte) Recep Tayyip Erdoğan'ı; CHP, Muharrem İnce'yi; HDP ise Selahattin Demirtaş'ı aday olarak belirledi. Resmi olmayan sonuçlara göre Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.