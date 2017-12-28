Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden hakkında soruşturma yürütülen 11 polisin tahliyesini istedi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre güncellenen ByLock listesinden isimleri çıkartılan polisler M. A., F. A., İ. A., M. T., E. A., A. Ç., B. T., R. G., K. K., S. T., C. B.'nin tahliyesine karar verdi. Bu kararla ihraç edilen 11 ismin mesleklerine dönmesi bekleniyor.

İLK TAHLİYE

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen 'Bylock' listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından bugün tahliye edilmişti.

DİYARBAKIR'DA 14 TAHLİYE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda ortaya çıkan "ByLock" tuzağının ardından isimlere ulaşmasıyla birlikte, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Habertürk Haber Merkezi'nden veysi İpek'in haberine göre; FETÖ'nün "ByLock" tuzağına düşenler hakkında tahliye kararları da gelmeye başladı. Mahkemeler tarafından Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 14 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

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