İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışılırken CHP ve İYİ Parti, B planını hayata geçirdi. CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti'nin grup kurmasıyla seçime girmesi sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 20 milletvekilinin imzası yeterli oluyor. İYİ Parti'nin Meclis'te 5 vekili bulunuyor.

CHP'Lİ ALTAY İSTİFA EDEN VEKİLLERİ AÇIKLADI

CHP Grup Başkanvekili Altay TBMM'de basın açıklaması düzenledi. Açıklama sırasında partiden istifa eden vekiller de hazır bulundu. Altay, "Türkiye yönetilemez hale geldi. Erdoğan bulunduğu bu sıkışık halden kurtulmak için en ufak bir tereddüt göstermiyor. Partilerin,24 Haziran'daki seçimlere katılıp katılamamasının şartları bellidir. Geldiğimiz noktada demokrasinin tahrip edilmesini kabul edemeyiz. Yargıtay Başsavcılığı'ndan istenen belgede İYİ Parti'nin lehine karar olmasına rağmen karar alınamaması müspettir. Siyasi tasarruflarda bulunulması kabul edilemez. YSK'nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, imza atmaması ve atamamasına imkan sağlamak istiyoruz. YSK'nın iktidar ve OHAL ile baskı altında kalmamasını istiyoruz. Demokrasi bizim için değil, herkes içindir. Bu sebeple, demokrasinin kazanması için, yargının siyasi kararının ortadan kaldırılması için 15 sayın milletvekiliistifa ederek İYİ Parti'ye katıldılar. Demokrasi adına İYİ Parti'ye katıldılar." dedi.

TEZCAN: YARIŞI ORTADAN KALDIRACAK HİÇBİR ŞEYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Altay'dan sonra kararın gerekçesine dair açıklamalarda bulunan Tezcan, "Altay çerçeveyi çizdi ve gerekçeleri açıkladı. Şunun bilinmesinde yarar var. 15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatı ile parti görevini yere getirerek istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiştir. Tarihi bir görevdir. Tarih onları partilerinden ayrılanlar olarak yazmayacak. Partilerinin verdiği görev doğrultusunda demokrasiyi icra eden kahramanlar olarak yazacak. Teşekkür ediyoruz, millet kendilerine teşekkür ediyor. Neden böyle bir tabloya ihtiyaç oldu. 24 Haziran'a giderken bu yol tek adam rejiminin tuzaklarıyla donatılmış bir yol. Bizim görevimiz bu tuzakları birer birer temizlemek. Bu adım tuzakları temizleme adımıdır. İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. YSK'nın tereddüte düşen, aleyhte düşünen üyeleri de biliyor. Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamanın amacındalar. Yargıtay Başsavcılığı, 10 siyasi parti şartları yerine getirmiştir, seçime girebilir diye yazı gönderdi. YSK'nın dün 10 partiyi açıklaması gerekiyordu. Dünkü kararını yarına erteledi. Bu kurulun üstünde baskı olduğunun delilidir. Yarına neyi bekliyorsunuz. Sicili Yargıtay Başsavcılığı tutar, onun tespiti esastır. Bugüne kadar 58 yıldan bu yana YSK denetiminde yapılan seçim tecrübemiz var. Bu işler bugüne kadar hep böyle olurdu. Bugün buradan ayrılma planı olduğunu görüyoruz. Kurul bir karar veremedi, her seçimde bu karar kolayca verilir. Kurulun bu kararı pazartesiye ertelemesi sinsi planları ortaya koyuyor. Er meydanını yaratmak bizim görevimiz. Her şeyin mertçe olanı makbuldür. Seçimlerin kazaya uğramaması için İYİ Parti'ye katılma kararı almışlardır. Başka tuzaklar kuracaklarını da biliyoruz. CHP, demokrasinin büyük buluşmasını sağlamak için, zafere ulaşmak için adımları atacaktır. Seçimlerde yarışı ortadan kaldıracak hiçbir şeye müsade etmeyeceğiz. " dedi.

İSTİFA EDEN VEKİLLERİN LİSTESİ

İYİ Parti'ye geçen CHP'li 15 milletvekilinin isimleri şöyle;

Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal

Amasya milletvekili Mustafa Tuncer

Ankara milletvekili Nihat Yeşil

Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız

Balıkesir milletvekili Ahmet Akın

Burdur milletvekili Mehmet Göker

Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Bursa milletvekili Erkan Aydın

Çorum milletvekili Tufan Köse

Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu

İzmir milletvekili Tacettin Bayır

Kayseri milletvekili Çetin Arık

Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer

Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş

EVRAKLAR YSK'YA VERİLDİ

CHP'li vekillerin istifa ederek İYİ Parti sıralarına katılmasına dair gereken evrak YSK'ya teslim edildi.

YSK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz olmadı. Kayıt tutma yetkisi Yargıtay Başsavcılığı'na ait. Bunları değerlendirmek YSK'ya ait." dedi.

"İYİ Parti'nin, CHP'li vekillerin katılmasıyla seçime girmesi ümkün mü?" sorusuna yanıt veren Güven, "Siyasi partilerin ne şartlarda seçime gireceğinin hükümleri belli. Farazi şeylere yorum yapamam." diye konuştu.

YSK Başkanı Sadi Güven, bugün yaptığı açıklamada seçim takvimi için uyum yasasının çıkması gerektiğini söyledi.

TEZCAN VE ÖZEL 16.00'DA İYİ PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, CHP ile İYİ Parti kurmayları görüşüyor. Saat 16.00'da CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.

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