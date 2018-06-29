Leyla 15 gündür her yerde aranıyor

Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları, 15'inci günde de sürdürülüyor. Köydeki ana foseptiği vidanjörle boşaltıp arama yapan ekipler, Leyla'yı bulamadı.

Sabah başlayan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Ağrı Belediyesine ait vidanjörle köydeki ana foseptik, sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leyla'yı burada da bulamadı. Ekipler, daha sonra metruk yapılarda, tandırlarda ve ahırlarda 'Mavi' isimli kadavra arama köpeğiyle çalışmalarını sürdürdü.

LEYLA'DAN YENİ FOTOĞRAF



Öte yandan 15 gündür kayıp Leyla’nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı. İHA muhabirinin aile fertlerinden temin ettiği fotoğrafta Leyla’nın güzelliği ve şirinliği dikkat çekti. Son fotoğrafta Leyla’nın parmağını ağzına götürerek gülümsediği gözlendi.