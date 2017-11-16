Son Dakika: 16 Kasım FETÖ operasyonları - İşte FETÖ operasyonlarında son gelişmeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 16 Kasım 2017 Perşembe günü raporu.

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ANKARA MERKEZLİ 30 İLDE FETÖ OPERASYONU: 108 ESKİ EMNİYET MENSUBU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Ankara merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 108 eski emniyet mensubundan 60'ı gözaltına alındı. (AA)

3 ESKİ GENERAL TAHLİYE EDİLDİ

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında darbecilerin yayınladığı sözde atama listesinde isimleri bulunan 3 eski generalin tahliyesine karar verildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı yapan Celalettin Çoban, aynı rütbe ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Murat Yaygın ve tuğamiral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı yapan Ercan İnceoğlu ile sanık avukatları katıldı.

Sanıklar, darbecilerin hazırladığı atama listelerinde isimlerinin bilgileri dışında habersiz bir şekilde yer aldığını, rızaları ve onaylarının bulunmadığını, atandıkları görevlere de gitmediklerini ileri sürerek tahliyelerini istedi. Mahkeme, savcının da talebi doğrultusunda, “suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi” dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.

Darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde sanıklardan Yaygın Devlet Personel Başkanlığı’na, Çoban Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na ve İnceoğlu da Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı’na atanmıştı.

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