Son Dakika: 28 Kasım FETÖ operasyonları - İşte FETÖ operasyonlarında son gelişmeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 28 Kasım 2017 Salı günü raporu.

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ANTALYA'DA 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde ByLock kullandıkları gerekçesiyle geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 92 şüpheliden işlemleri tamamlanan 20'si adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta 102 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında doktor, avukat ve muhtarların da bulunduğu 99 şüpheliden 92'si gözaltına alındı. 7 kişinin ise aranmasına devam ediyor.

Emniyette sorguya alınan 92 şüpheliden 20'sinin işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen 20 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (İHA)

ZONGULDAK MERKEZLİ OPERASYONLARDA 6 KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye getirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Özgür T, Tuğba A, Nuray B, Şerife H. Işılay A. ve Nilüfer K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. (AA)

FETÖ İLE İRTİBATLI 5'İ BYLOCK KULLANICISI 10 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı 5'i ByLock kullanıcısı 10 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. (AA)

75 ESKİ POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis koleji sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt üyelerine verdiklerini tespiti üzerine 75 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. (AA)

KAYSERİ'DE ARANAN KARI KOCA YAKALANDI

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında karı koca gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgüt üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla 1 yıldır aranan H.G. ile örgütün "mahrem kadın yapılanması" içinde bölge ve semt talebe sorumluluğunu yürüttüğü, ByLock kullandığı öne sürülen eşi B.G, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (A)

KÜTAHYA MERKEZLİ OPERASYONLARDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kütahya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya merkezli olmak üzere İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.T, Z.V, F.Ç. ve Y.N.Ç. tutuklandı. Diğer zanlılar ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kütahya, İzmir ve Manisa'da 21 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, aralarında çiftçi, öğretmen, emekli imam, esnaf ve öğrencinin de bulunduğu 3'ü kadın 9 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

TOKAT'TA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden biri tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 21 zanlıdan 18'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha önce mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmişti. (AA)

AYDIN'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Iğdır'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Iğdır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü E.S, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, aldıkları ihbar doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski İstihbarat Şube Müdürü E.S. ile eşi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. (AA)