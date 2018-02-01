Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Basın toplantısı düzenledi. Güzeloğlu, Lice kırsalında düzenlenen operasyonda biri terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek ve Mehmet Kayahan'ın haberine göre, öldürülenler arasındaki PKK'nın Eylül kod adıyla bilinen sözde üst düzey yetkilisinin adının ise Murat Üçer (33) olduğu belirtildi.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Dernek köyü Çalıbükü mezrasından bir vatandaşın İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri operasyon için saat 19.00'da düğmeye bastı. Özel birliklerin icra ettiği operasyonda 4 terörist saklandıkları yerden çıkarak otomobil ile kaçmaya başladı.

JÖH'TEN ŞOK YOL KAPAMA

Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri kaçış güzergahı üzerinde şok yol kapama uygulaması yaptı. Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 76. kilometresinde kaçamayacaklarını anlayan teröristler JÖH birlikleri ile çatışmaya girdi. Çatışmada, PKK'nın sözde Amed Eyalet Sorumlusu Murat Üçer ile sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da aralarında olduğu 4 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Hafif yaralı 1 jandarmanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğderildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öldürülen teröristlerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adek kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet dolu M16 şarjörü, 6 adet dolu kalaşnikof piyade şarjörü, 1 adet tabanca ve ögütsel döküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alındı.

1.5 MİLYON ÖDÜL KONULMUŞTU

33 yaşındaki PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtilen Üçer'in, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin mavi ketegorisinde yer aldığı ve başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulduğu öğrenildi. Üçer'in daha önce kırsalda gerçekletirilen bir çok operasyonda son anda kurtulduğu da belirtildi.

DİYARBAKIR VALİSİ AÇIKLADI

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Örgütün sözde Amed Eyalet Sorumlusu Murat Üçer, bir çok hain eylemin, devletin birlik ve beraberliğini yok etmek isteyen ve bu anlamda gerçekleştirilen bir çok ihanetin planlayıcısıdır" dedi ve o eylemleri açıkladı:

PKK'LI TERÖRİSTİN EMRİNİ VE TALİMATINI VERDİĞİ SALDIRILAR

10 Kasım 2016-Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırı, 2 Ağustos 2017-Lice İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Çelik ile koruması Uzman Onbaşı Erkan Sakal'ın şehit olduğu bombalı saldırı, 11 Ekim 2016- Dicle Ak Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert'in şehit olduğunu saldırı, 18 ağustos 2016-Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne 3 polisin şehit olduğu 217 kişinin yaralandığı bombalı araçla yapılan saldırı, 5 Ocak 2017- Diyarbakır'dan Çevik Kuvvet otobüsüne yapılan ve 5 polisin şehit edildiği saldırı, 24 Mart 2016- Diyarbakır Mermer Jandarma Karakoluna yapılan saldırı, 11 Nisan 2016-Hani İlçe Jandarma Komutanlığı'na bombalı yüklü tankerle yapılan ve 2 askeri şehit olduğu ve 47 kişinin yaralandığı saldırı, 19 Ekim 2008-Lice İlçe Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığı'na yapılan ve 2 askeri şehit olduğu saldırı, 4 Ekim 2016- Lice İlçesi Kıllıhane Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan 2 şehit askerin şehit olduğu ve 4 askerin yaralandığı saldırı ile Diyarbakır ve merkez ilçelerinde dönük bombalı saldırı ve taciz atışlarının talimatını verdi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu," Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Murat Üçer ile Bölge sorumlusu Veli Taşkıran’ın da aralarında bulunduğu 4 terörist öldürüldü. Derik Kaymakamı Muhammet Fatih SafiTürk'ün şehit edilmesine neden olan saldırının emrini vermişti. Vatandaşın verdiği ihbarla saat 19.30'da operasyon başlatıldı. Bir araç ile kaçmaya çalışırken Diyarbakır-Bingöl Karayolu 72. kilometrede Jandarmanın kurduğu şok kontrol noktasında çatışma çıktı. Operasyon sonucunda 1 askerimiz yaralanırken, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 13 kişi ise gözaltına alındı" dedi.

"KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ TALİMATINI VERDİ"

Vali Güzeloğlu, çatışmada öldürülen PKK'lı Murat Üçer'in, Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi başta olmak üzere bölgedeki bir çok bombalama ve silahlı saldırı olayının talimatını verdiğini söyledi.

"ŞEHİT AİLELERİNE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRMENİN RAHATLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

Vali Güzeloğlu, bütün teröristlerin etkisiz hale getirilinceye kadar, devletin ve güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin aynı boyutta devam edeceğini belirterek açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Bugün bizler imanı ve yüreğiyle bu ülkenin birliği ve bölünmez bütünlüğüne, canlarıyla, dik duruşlarıyla şahadete ererek, en yüce makama erişmeleriyle gönlümüzde unutulmaz ve milletin zihninde hiç bir zaman unutulmayacak bir iz barıkan, polis, asker, güvenlik korucularımız ve sivil şehitlerimizin de ailelerine verdiğimiz sözü tutmanın rahatlığı içerisindeyiz. Devlet olarak kararlılığımız açıktır. Bütün teröristlerin alanda ve her boyutta etkisiz getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Bugün devletin ve milletin kutlu yürüyüşünü hiç bir terör örgütü ve hiç bir ihanet şebekesi durduramayacaktır. Bugün Diyarbakır'da gerçekleşen operasyon bunun çok açık kanıtı ve göstergesidir. Ben buyük başarıdan dolayı, her düzeyde emek veren, katkı koyan bütün personelimizi içtenlikle tebrik ediyorum."

Etkisiz hale getirilen bölge sorumlusu, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı uzaktan kumandalı mayınla tabur komutanı ile 3 askeri şehit etmişti.

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