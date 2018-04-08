ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye'ye çok sert Doğu Guta tepkisi geldi. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HAYVAN ESAD"

Kimyasal saldırı sonucunda birçok kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyleyen Trump, Esad için "Hayvan Esad" ifadelerini kullandı ve bedelini ödeyeceğini söyledi.

RUSYA VE İRAN'I SORUMLU TUTTU

Bölgenin Suriye ordusu tarafından kuşatma altında olduğunu dile getiren Trump, “Putin, Rusya ve İran, Esad’ı desteklemekten sorumlu. Esad, kimyasal saldırı nedeniyle büyük bedel ödeyecek. Bölge, soruşturma ve tıbbi yardım için acilen açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

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