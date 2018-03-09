Napa County İtfaiye merkezi, Yountville kentindeki, (Yountville Veterans Home) bir gaziler evinde silahlı bir kişinin içerideki kişileri rehin aldığını duyurdu. Olay yerinde Özel Kurtarma Timi'nin (SWAT) silahlı kişiyi ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

İHA'nın haberine göre, Kaliforniya eyaletinin Yountville kentinde 1884 yılında kurulan Amerika’nın en büyük Gaziler Evi olan (Yountville Veterans Home) II. Dünya Savaşı'ndan yaklaşık bin 100 gazi, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Çöl Fırtınası ve Sürdürülebilir Özgürlük, Irak Savaşı ve en son da Afganistan gazilerinin evde yaşadığı açıklandı.

Görgü tanıkları 30 kez silah sesi duyduklarını aktarırken, olayda ölü yada yaralı olup olmadığı şimdilik açıklık kazanmadı.

DHA'nın haberine göre, polis yetkilileri halka aktif silahlı saldırı bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı.

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