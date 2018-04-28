Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ile ilgili açıklamalar yaptı. Abdullah Gül, "Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa gerekeni yaparım.' demiştim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mutabakat ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül ülkenin gündemini değerlendirerek başladığı konuşmasında, "Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Erken bir seçime gidiliyor, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, iç ve dış şartlar içerisinde büyük zorluklarla karşı karşıya. Barışa ve huzura ihtiyaç varken, daha çok kutuplaşma ve kaygı ortamı var. Tarihimizin en büyük beka sorunları ile karşı karşıyayız. Ekonomik sorunların da ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Türkiye için neyin daha iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevralar, kişiler üzerinden saldırılarla meşgulüz. Türkiye pozitif bir gündem içerisinde değil. Bu ortamda seçimlere gidiyoruz. Bu çerçeve içerisinde benim ismimde yoğun şekilde gündemde." dedi.

"BEN VE AİLEM BİR BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLİZ"

Tüm makamlara ulaştığını belirten Gül, "Bir faninin ulaşabileceği tüm mevkilere ulaşmış vaziyetteyim ve bunlar geride kalmış şeyler. Görev yaptığım tüm makamları şerefle temsil ettim. Ne ben, ne de ailem herhangi bir beklenti içinde değiliz. Tek isteğimiz, memleketimizin güçlü olması ve barış huzur içinde yaşanan aydınlık bir Türkiye. Bunun dışında bir arzumuz ve beklentimiz olamaz. Dediğim gibi ben geride bıraktım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmadım. Arkadaşlarımın düğünlerine bile gidemedim. Bir hareketlenme olmasın diye. Bu şu anlama da gelmezdi, bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmayacağım. Günü geldi hain darbe teşebbüsü çıktığında arkama bakmadan üstüme düşeni yaptım. Bazen de temel hak ve özgürlüklerle ilgili haksızlıkları gördüğümde düşüncelerimi paylaşmaktan geri kalmadım." diye konuştu.

"GENİŞ BİR MUTABAKAT ORTAYA ÇIKMAMIŞTIR"

Olayların kendisi dışında geliştiğini belirten Gül, "Seçimlerin erkenden yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesi benim dışımda gelişmiştir. Bu süreç benim organize ettiğim bir süreç değildir. Süreç, benim siyaset tecrübe ve anlayışıma güvenenlerin talebiyle ortaya çıkmıştır. Ben de geniş bir mütabakat olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. 'Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa gerekeni yaparım.' demiştim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mutabakat ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir. Tarih karşısında vicdanen sorumluyum. Hakkımda söylenen bir çok şeyle ilgili çok konuşmak istemiyorum." dedi.

"SAYGISIZLIK BOYUTUNA ULAŞAN YORUMLAR YAPILDI"

AK Parti'den gelen eleştirilere değinen Gül, "Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok, sıkıntım da yok. Sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalarına şunu söylüyorum. Benimle ilgili sözlerini, başlarını iki ellerinin arasına alarak bir mukayese etsinler, bugünkü konumlarını gözden geçirsinler. Tavsiyem, uyarım, daha yapıcı bir şekilde kampanya yürütülmeli. Türkiye'nin geleceği; hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesinden, liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerinden geçiyor. Ben şu anki pozisyonumu ilan ettikten sonra polemik olsun istemiyorum, sorularınızı almayacağım." şeklinde konuştu.

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