Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Gül burada açıklamalarda bulundu.

FETÖ davaları ile ilgili konuşan Gül, "Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir. Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz. 018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum. 40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirmeye kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'iki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez. Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım." dedi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN İADESİ

Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden FETÖ'cü Adil Öksüz'ün iade talebi ile ilgili Almanya'dan olumlu, olumsuz bir dönüş olmadığını açıkladı.

" MUHARREM İNCE'Yİ ARAYANI HALKIN BİLMEYE HAKKI VAR"

Gül, Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili iddialarına, "Muharrem İnce'yi kimin aradığını halkın bilmeye hakkı var" dedi.

"İYİ OLMUŞ DEMELERİNİ BEKLEMİYORUZ"

CHP heyetinin iade dosyasını incelemesine değinen Bakan Gül, "İncelediler, iyi olmuş demelerini beklemiyoruz" diye konuştu.

"MİLLETİN DEDİĞİNDEN BAŞKA BİR ŞEY OLMAYACAK"

Muhalefetin parlamanter sisteme dönüş vaadini eleştiren Adalet Bakanı, "Öyle iki genel başkan oturup 'Biz eski sisteme döneceğiz' deyince bu sisteme dönüş olmuyor. 'Milletin iradesi iki üç genel başkanın dudağı arasında' meselesi eskidendi. 24 Haziran'dan sonra zaten miletin dediğinden başka hiçbir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.

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